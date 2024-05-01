"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  42387 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  60419 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  95975 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119619 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128069 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154466 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149132 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

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27 апреля 2024, 11:55  •  204925 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169062 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

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"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

Спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что истребители F-16 начнут эксплуатироваться в Украине "после Пасхи", но не уточнил точной даты, поскольку она несколько раз менялась.

Война •   •  9497 просмотра
"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

"Межигорье" возвращают в пользование государства, начался первый этап - проверка имущества парка-памятника

Парк-памятник "Межигорье" возвращается в государственное управление, и сейчас межведомственная комиссия проводит первый этап осмотра и передачи арестованного имущества, расположенного на территории парка.

политика •   •  9207 просмотра
"Межигорье" возвращают в пользование государства, начался первый этап - проверка имущества парка-памятника

На Черниговщине во время пожара погибла женщина: ребенок травмирован

В Нежине Черниговской области во время пожара, вспыхнувшего в двухквартирном доме, погибла женщина, ее ребенок был госпитализирован с ожогами.

Общество •   •  7328 просмотра
На Черниговщине во время пожара погибла женщина: ребенок травмирован

"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль настаивал на заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что "время пришло" для заключения сделки по освобождению заложников и приостановке почти семимесячной войны в Газе.

Новости Мира •   •  6461 просмотра
"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня

Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших

Два человека погибли и трое получили ранения в результате удара рф, предварительно, двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Харьковской области.

Война •   •  8426 просмотра
Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших

В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС

В этом году наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах - зафиксировано более 11,5 тыс. таких пожаров, в результате которых погибли 4 и травмированы 5 человек.

Общество •   •  7489 просмотра
В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС

єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса

52 семьи ветеранов получат 26 миллионов гривен грантов от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.

Общество •   •  8650 просмотра
єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса

В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"

Во время рассмотрения противоречивого "закона об иностранных агентах" в грузинском парламенте произошли столкновения.

Новости Мира •   •  7066 просмотра
В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Оборонный кластер Brave1 предоставил 186 грантов на общую сумму 3,2 миллиона долларов США украинским разработчикам, на платформе зарегистрировано более 1600 разработок, из которых 60 кодифицированы по стандартам НАТО.

Война •   •  42387 просмотра
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

Novo Holdings планирует инвестировать около 200 миллионов долларов в стартапы по квантовым вычислениям, особенно те, что сосредоточены на медико-биологических науках в Скандинавии, чтобы использовать потенциал технологии для ускорения разработки лекарств.

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Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям