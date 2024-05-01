"После Пасхи": Евлаш заявил, что Воздушные силы не загадывают сроки поставки Украине F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что истребители F-16 начнут работать в Украине "после Пасхи" и отметил, что в Воздушных силах не загадывают сроки поставки истребителей, ведь уже несколько раз менялась эта дата. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, есть ли данные, ориентиры, когда F-16 на украинской территории начнут работать, Евлаш ответил с улыбкой: "Да, есть, после Пасхи".

Отвечая серьезно, Евлаш отметил, что в Воздушных силах не загадывают сроки поставки истребителей, ведь уже несколько раз менялась эта дата.

Конечно, мы не загадываем эти все сроки. Уже несколько раз менялась эта дата, поэтому мы ждем. Наша задача - работать с тем, что предоставят. Мы не отвечаем за поставки, это уже вопрос к нашему высшему военно-политическому руководству. Когда они зайдут в Украину, мы обязательно об этом поговорим - рассказал Евлаш.

Дополнение

Ранее Евлаш сообщал, что использование истребителей F-16 будет рассредоточено на различных типах взлетных полос и аэродромах, чтобы врагу было сложно их обнаружить.

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