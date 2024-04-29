Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая Эксклюзив
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Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго
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Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина
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В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян
Украина разместит истребители F-16 на рассредоточенных взлетно-посадочных полосах и аэродромах, используя различные методы для сокрытия их расположения и введения противника в заблуждение, чтобы защитить их от российских ударов.
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора
Летом в Украине возможен рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается благодаря увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов
За прошедшую неделю российские войска 54 раза обстреляли 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 321 взрыв, а украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету.
Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым по делу Сольского о незаконном завладении государственной землей стоимостью 481 млн грн в Сумской области.
Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники
Возобновлено движение грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Эта неделя принесет энергию и возможности для реализации планов, но также возможную напряженность в отношениях и необходимость осторожности в финансовых вопросах.
Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь
Пять штатов США продолжают исполнять смертные приговоры в таком интенсивном темпе, что тюремный персонал находится в состоянии почти постоянной готовности, что подвергает его экстремальному психологическому и физическому стрессу.
Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго
Из-за ограничений в сети и вражеских атак на энергетические объекты на востоке Украины произошли отключения электроэнергии в Харьковской области и Кривом Роге, в то время как Украина оказала экстренную помощь, перебросив избыток электроэнергии в польскую энергосистему.
В Ужгороде двое детей отравились угарным газом
Двое детей 2021 и 2018 годов рождения были госпитализированы из-за отравления угарным газом в собственной квартире в Ужгороде, вероятно, из-за засорения вентиляции.
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина
Некоторые китайские компании прибегают к использованию небольших банков на китайско-российской границе, денежных брокеров и криптовалют для платежей в россии из-за того, что крупные китайские банки отказываются финансировать российские транзакции из-за санкций со стороны США.