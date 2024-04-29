В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

Использование истребителей F-16 будет рассредоточено на различных типах взлетных полос и аэродромах, чтобы врагу было сложно их обнаружить. Как будут защищать F-16 в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш, передает УНН.

"После того, как мы получаем истребители, мы сможем достаточно много проводить разнообразных операций в плане отражения воздушного нападения и для нанесения воздушных ударов по противнику. Для этого нужно правильно подготовить место их базирования и расположения. Поскольку колоссальные средства, если мы говорим о вырытии различных подземных хранилищ-бункеров, где они могут храниться, для этого также необходимо время. Поэтому сейчас разрабатываются другие разнообразные методы и варианты относительно того, как именно можно будет их расставлять и где можно будет их размещать. Понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос и аэродромах, где врагу сложно будет их обнаружить. Для этого будет применяться различный набор методов, в частности, чтобы вводить противника в заблуждение и одновременно эффективно применять", - рассказал Евлаш.

Как указал Евлаш, уже есть ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить самолеты F-16 в Украине.

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