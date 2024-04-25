Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16

Украинские пилоты обучаются основам воздушного боя во Франции. Об этом сообщает BFM TV, передает УНН.

Детали

По информации, некоторые из украинских пилотов сейчас находятся на авиабазе на юго-западе Франции, чтобы изучить основы воздушного боя.

Франция пока не предоставляет Украине истребители F-16, однако она активно включена в обучение десяти украинских пилотов, отобранных генштабом.

Среди этих пилотов - мужчины в возрасте от 20 до 22 лет. Шестеро из них сейчас проходят обучение в Соединенном Королевстве для освоения английского языка, основного языка для пилотов НАТО. Однако четверо других пилотов уже владеют английским и имеют опыт полетов на гражданских или учебных самолетах. Поэтому они сейчас сосредоточены на повышении своих навыков на авиабазе во Франции, где обогащают свой опыт ведения воздушного боя.

Напомним,

Ожидается, что этим летом в Украину прибудет определенное количество истребителей F-16, которые помогут стране укрепить обороноспособность в войне с РФ.

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