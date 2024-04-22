Украина получит от Дании все истребители F-16 - посол

Украина получит от Дании все истребители F-16, о которых ранее договорились лидеры стран. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, передает УНН.

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Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен

Посол пояснил, что Дания сейчас расформировывает свой парк, ведь вскоре получит новое поколение самолетов - F-35.

Часть будет доставлена в Аргентину. Не о чем волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен

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