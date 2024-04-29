У Повітряних силах розповіли, як Україна захищатиме F-16 від ударів росіян

Використання винищувачів F-16 буде розосереджене на різних типах злітних смуг і аеродромах, щоб ворогові було складно їх виявити. Як захищатимуть F-16 в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗС України Ілля Євлаш, передає УНН.

"Після того, як ми отримуємо винищувачі, ми зможемо досить багато проводити різноманітних операцій в плані відбиття повітряного нападу і для нанесення повітряних ударів по противнику. Для цього потрібно правильно підготувати місце їх базування та розташування. Оскільки колосальні кошти, якщо ми говоримо про вириття різних підземних сховищ-бункерів, де вони можуть зберігатися, для цього також необхідний час. Тому зараз розробляються інші різноманітні методи і варіанти щодо того, як саме можна буде їх розставляти та де можна буде їх розміщувати. Розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах злітних смуг і аеродромах, де ворогові складно буде їх виявити. Для цього буде застосовуватися різний набір методів, зокрема, щоб вводити противника в оману і одночасно ефективно застосовувати", - розповів Євлаш.

Як вказав Євлаш, вже є низка напрацювань стосовно того, як можна буде безпечно розмістити літаки F-16 в Україні.

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