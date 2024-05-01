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"Після Пасхи": Євлаш заявив, що Повітряні сили не загадують терміни постачання Україні F-16

"Після Пасхи": Євлаш заявив, що Повітряні сили не загадують терміни постачання Україні F-16

Київ • УНН

 • 18178 перегляди

Речник Військово-повітряних сил України Ілля Євлаш заявив, що винищувачі F-16 почнуть експлуатуватися в Україні "після Пасхи", але не уточнив точної дати, оскільки вона кілька разів змінювалася.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що винищувачі F-16 почнуть працювати в Україні "після Пасхи" та наголосив, що у Повітряних силах не загадують терміни постачання винищувачів, адже вже декілька разів змінювалася ця дата. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів у середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи є дані, орієнтири, коли F-16 на українській території почнуть працювати, Євлаш відповів з посмішкою: "Так, є, після Пасхи".

Відповідаючи серйозно, Євлаш зазначив, що у Повітряних силах не загадують терміни постачання винищувачів, адже вже декілька разів змінювалася ця дата.

Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни. Уже декілька разів змінювалася ця дата, тому ми чекаємо. Наша задача - працювати з тим, що нададуть. Ми не відповідаємо за постачання, це вже питання до нашого вищого військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми обов’язково про це поговоримо

- розповів Євлаш.

Доповнення

Раніше Євлаш повідомляв, що використання винищувачів F-16 буде розосереджено на різних типах злітних смуг та аеродромах, щоб ворогові було складно їх виявити.

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16 – посол22.04.24, 01:31 • 27198 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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