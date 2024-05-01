"Після Пасхи": Євлаш заявив, що Повітряні сили не загадують терміни постачання Україні F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що винищувачі F-16 почнуть працювати в Україні "після Пасхи" та наголосив, що у Повітряних силах не загадують терміни постачання винищувачів, адже вже декілька разів змінювалася ця дата. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів у середу, передає кореспондент УНН.

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На запитання, чи є дані, орієнтири, коли F-16 на українській території почнуть працювати, Євлаш відповів з посмішкою: "Так, є, після Пасхи".

Відповідаючи серйозно, Євлаш зазначив, що у Повітряних силах не загадують терміни постачання винищувачів, адже вже декілька разів змінювалася ця дата.

Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни. Уже декілька разів змінювалася ця дата, тому ми чекаємо. Наша задача - працювати з тим, що нададуть. Ми не відповідаємо за постачання, це вже питання до нашого вищого військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми обов’язково про це поговоримо