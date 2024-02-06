После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с выдающейся украинской теннисисткой Даяной Ястремской, передает УНН.

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В ходе встречи Кипер и Ястремская обсудили актуальные вопросы в сфере спорта в Одесской области.

"Гордость не только Одесской области, но и всей Украины - Даяна Ястремская.

Наша спортсменка вошла в историю, получив участие в полуфинале Australian Open-2024. Ее преданность спорту и неуемное стремление к совершенствованию поражают и служат вдохновением для других", - написал Кипер.

Глава ОВА поблагодарил выдающуюся спортсменку за внимание и идеи по развитию тенниса.

Напомним, 23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024, однако уступили сопернице из Китая Цинь Вэнь Чжэн. Вместе с тем Ястремская стала "второй ракеткой" Украины.