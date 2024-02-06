Після історичного турніру тенісистка Ястремська повернулася в Одесу: Кіпер розповів про зустріч з "гордістю" країни
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації зустрівся з українською тенісисткою Даяною Ястремською, щоб обговорити розвиток тенісу в регіоні після того, як вона дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з видатною українською тенісисткою Даяною Ястремською, передає УНН.
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У ході зустрічі Кіпер та Ястремська обговорили актуальні питання у сфері спорту на Одещині.
"Гордість не тільки Одещини, а й всієї України - Даяна Ястремська.
Наша спортсменка увійшла в історію, здобувши участь у півфіналі Australian Open-2024. Її відданість спорту та невгамовне прагнення до вдосконалення вражають та служать натхненням для інших", - написав Кіпер.
Очільник ОВА подякував видатній спортсменці за увагу та ідеї щодо розвитку тенісу.
Нагадаємо, 23-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у півфінал Australian Open-2024, проте поступилися суперниці з Китаю Цінь Вень Чжен. Разом з тим Ястремська стала "другою ракеткою" України.