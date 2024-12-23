После инаугурации Трамп обещает «самую масштабную операцию по депортации» в истории США
Киев • УНН
Дональд Трамп пообещал начать самую масштабную операцию по депортации в истории США после инаугурации в 2025 году. План предусматривает закрытие границ и массовую депортацию нелегальных мигрантов.
Новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп в воскресенье пообещал начать "крупнейшую операцию по депортации в американской истории" после своей инаугурации 20 января 2025 года. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление Трампа во время конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне, пишет УНН.
В мой первый день возвращения в Овальном кабинете я подпишу исторический список исполнительных приказов о закрытии нашей границы для нелегальных иностранцев и прекращении вторжения в нашу страну,
По словам Трампа, в тот же день "мы начнем самую масштабную операцию по депортации в американской истории, масштабнее даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра".
Напомним
Администрация Трампа ведет переговоры с Багамами, Панамой и другими странами по приему депортированных мигрантов. План может коснуться сотен тысяч людей, которых отправят в страны без связей с их культурой.
Также канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока иммигрантов из США. После объявления победы Трампа поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз.