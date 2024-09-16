После 32 лет работы: "Врачи без границ" прекращают деятельность в россии
Киев • УНН
Гуманитарная организация «Врачи без границ» закрывает свои операции в россии из-за исключения из реестра иностранных НПО. MSF работала в стране с 1992 года, реализуя программы в разных регионах.
Гуманитарная медицинская организации "Врачи без границ" (MSF) объявила о прекращении деятельности в России, которой работала с 1992 года. Причиной этому стало исключение организации из реестра филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.
Детали
Спустя 32 года после начала работы в россии "Врачи без границ" были вынуждены закрыть свои операции в стране. В августе этого года мы получили письмо от Министерства юстиции россии с решением об исключении филиала некоммерческой ассоциации "Врачи без границ" в россии из реестра филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций
Отмечается, что MSF работала в России с 1992 года, воплощая различные программы в москве, санкт-петербурге, Белгороде, Ростове-на-Дону, чечне, дагестане, а также в кемеровской, архангельской и ивановской областях.
Мы хотели бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить всех наших коллег в России за их упорную работу и преданность гуманитарным ценностям, которые мы высоко ценим как организация. Нам очень грустно завершить наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, останутся без поддержки, которую мы могли бы им предоставить. MSF хотел бы снова работать в России, если и когда это возможно
Напомним,
В апреле офис "Врачей без границ" в Покровске, Донецкая область, был обстрелян и полностью разрушен в результате российской атаки, во время которой 5 местных жителей получили ранения.