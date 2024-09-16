После 32 лет работы: "Врачи без границ" прекращают деятельность в россии

Гуманитарная медицинская организации "Врачи без границ" (MSF) объявила о прекращении деятельности в России, которой работала с 1992 года. Причиной этому стало исключение организации из реестра филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

Детали

Спустя 32 года после начала работы в россии "Врачи без границ" были вынуждены закрыть свои операции в стране. В августе этого года мы получили письмо от Министерства юстиции россии с решением об исключении филиала некоммерческой ассоциации "Врачи без границ" в россии из реестра филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций - говорится в сообщении.

Отмечается, что MSF работала в России с 1992 года, воплощая различные программы в москве, санкт-петербурге, Белгороде, Ростове-на-Дону, чечне, дагестане, а также в кемеровской, архангельской и ивановской областях.

Мы хотели бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить всех наших коллег в России за их упорную работу и преданность гуманитарным ценностям, которые мы высоко ценим как организация. Нам очень грустно завершить наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, останутся без поддержки, которую мы могли бы им предоставить. MSF хотел бы снова работать в России, если и когда это возможно - сказал операционный менеджер Норман Ситали.

Напомним,

В апреле офис "Врачей без границ" в Покровске, Донецкая область, был обстрелян и полностью разрушен в результате российской атаки, во время которой 5 местных жителей получили ранения.