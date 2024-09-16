Після 32 років роботи: "Лікарі без кордонів" припиняють діяльність у росії

Гуманітарна медична організації "Лікарі без кордонів" (MSF) оголосила про припинення діяльності у росії, якій працювала з 1992 року. Причиною цьому стало виключення організації реєстру філій і представництв іноземних неурядових організацій. Про це повідомляє пресслужба організації, передає УНН.

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Через 32 роки після початку роботи в росії "Лікарі без кордонів" були змушені закрити свої операції в країні. У серпні цього року ми отримали лист від Міністерства юстиції росії з рішенням про виключення філії некомерційної асоціації "Лікарі без кордонів" в росії з реєстру філій і представництв іноземних неурядових організацій - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що MSF працювала у росії із 1992 року, втілюючи різні програми у москві, санкт-петербурзі, бєлгороді, ростові-на-дону, чечні, дагестані, а також у кемеровській, архангельській та івановській областях.

Ми хотіли б скористатися нагодою, щоб подякувати всім нашим колегам у росії за їхню наполегливу роботу та відданість гуманітарним цінностям, які ми високо цінуємо як організація. Нам дуже сумно завершити наші програми в країні, оскільки багато людей, які потребують медичної та гуманітарної допомоги, залишаться без підтримки, яку ми могли б їм надати. MSF хотів би знову працювати в росії, якщо і коли це можливо - сказав операційний менеджер Норман Сіталі.

Нагадаємо

У квітні офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську, Донецька область, був обстріляний і повністю зруйнований в результаті російської атаки, під час якої 5 місцевих жителів отримали поранення.