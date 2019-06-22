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Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана через сбит беспилотник

Киев • УНН

 • 8417 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для разговора по поводу американского беспилотника, сбитого военными исламской республики. Об этом сообщает Fars News Agency, информирует УНН.

Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана через сбит беспилотник

Как отмечает агентство, представители МИДа заявили, что Тегеран не приемлет пособничества зарубежным силам в агрессии на территории Ирана.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф написал 20 июня в Twitter, что американский дрон был тайно запущен с территории ОАЭ.

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский беспилотник в южной провинции Хормозган утром 20 июня. Утверждалось, что он нарушил воздушное пространство страны. Как сообщал тогда Press TV, это был американский разведывательный дрон Global Hawk.

Как сообщал УНН, МИД Ирана пообещало противостоять угрозам США.

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