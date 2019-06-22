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Посла ОАЕ викликали в МЗС Ірану через збитий американський безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) для розмови з приводу американського безпілотника, збитого військовими ісламської республіки. Про це повідомляє Fars News Agency, інформує УНН.

Посла ОАЕ викликали в МЗС Ірану через збитий американський безпілотник

Як зазначає агентство, представники МЗС заявили, що Тегеран не сприймає пособництва закордонним силам в агресії на території Ірану.

Глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Заріф написав 20 червня в Twitter, що американський дрон був таємно запущений з території ОАЕ.

Військово-повітряні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) повідомили про те, що збили американський безпілотник в південній провінції Хормозган вранці 20 червня. Стверджувалося, що він порушив повітряний простір країни. Як повідомляв тоді Press TV, це був американський розвідувальний дрон Global Hawk.

Як повідомляв УНН, МЗС Ірану пообіцяло протистояти загрозам США.

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