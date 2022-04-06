Посевная в Украине: бизнес раздает бесплатные семена

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 14480 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 53054 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 43408 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 77166 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 116380 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 143785 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 308322 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137336 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123855 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 400483 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 27752 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 36202 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 35851 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 25076 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 22052 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 53054 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 308322 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 322387 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 400483 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 375389 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 1232 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 12770 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 87391 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 120365 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 139774 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Посевная в Украине: бизнес раздает бесплатные семена

Киев • УНН

 • 229727 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине стартовала посевная. Государство ввело льготные кампании для сельхозпроизводителей, а крупный бизнес не оставил обычных землесобственников, сообщает УНН.

Посевная в Украине: бизнес раздает бесплатные семена

Несмотря на военные действия, бесплатные семена продолжила раздавать компания МХП.

«Семена от МХП-Урожайная страна – это то, что сейчас нужно, кто имеет землю. Сегодня неожиданно семена и до нас дошли. Украина всегда была аграрной страной. Желаю предприятию и дальше работать в нашем регионе. Жизнь продолжается! Мы из Украины!» - пишут люди в соцсетях.

«Когда Фонд МХП-Громаде работал в мирное время, моя мечта звучала так: чтобы люди стали сплоченными, проактивными, научились брать на себя ответственность и перешли к активным действиям. И что я вижу сейчас? Mission complete))) (Миссия завершена): люди сплоченные, активные и действенные как никогда! Проекты, которые я любила в мирное время, были образовательными, просветительскими, учили громады сплотиться и реализовывать социальные инициативы.

А вот, благотворительные акции для селян “Посея семена с МХП”, где мы дарили селянам семена для овощей и крышки для закруток, находились внизу моего личного рейтинга любви проектов фонда.

И что я вижу сейчас?

Благодаря нашим брендированным крышкам (которые мы находили по “сусекам”), Нашей Рябе от МХП и сплоченности людей, мы накатали уже более 100 000 банок тушенок для ВСУ, терробороны и беженцев. И этот процесс продолжается», - отметила директор Фонда Татьяна Волочай в Facebook.

По оценке министерства аграрной политики, из-за войны посевная площадь в Украине уже уменьшилась на 3,5 млн гектаров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70