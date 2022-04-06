Посевная в Украине: бизнес раздает бесплатные семена

Несмотря на военные действия, бесплатные семена продолжила раздавать компания МХП.

«Семена от МХП-Урожайная страна – это то, что сейчас нужно, кто имеет землю. Сегодня неожиданно семена и до нас дошли. Украина всегда была аграрной страной. Желаю предприятию и дальше работать в нашем регионе. Жизнь продолжается! Мы из Украины!» - пишут люди в соцсетях.

«Когда Фонд МХП-Громаде работал в мирное время, моя мечта звучала так: чтобы люди стали сплоченными, проактивными, научились брать на себя ответственность и перешли к активным действиям. И что я вижу сейчас? Mission complete))) (Миссия завершена): люди сплоченные, активные и действенные как никогда! Проекты, которые я любила в мирное время, были образовательными, просветительскими, учили громады сплотиться и реализовывать социальные инициативы.

А вот, благотворительные акции для селян “Посея семена с МХП”, где мы дарили селянам семена для овощей и крышки для закруток, находились внизу моего личного рейтинга любви проектов фонда.

И что я вижу сейчас?

Благодаря нашим брендированным крышкам (которые мы находили по “сусекам”), Нашей Рябе от МХП и сплоченности людей, мы накатали уже более 100 000 банок тушенок для ВСУ, терробороны и беженцев. И этот процесс продолжается», - отметила директор Фонда Татьяна Волочай в Facebook.

По оценке министерства аграрной политики, из-за войны посевная площадь в Украине уже уменьшилась на 3,5 млн гектаров.