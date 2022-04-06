Посівна в Україні: бізнес роздає безкоштовне насіння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні стартувала посівна. Держава запровадила пільгові кампанії для сільгоспвиробників, а великий бізнес не полишив звичайних землеволодільців, повідомляє УНН.
Попри воєнні дії безкоштовне насіння продовжила роздавати компанія МХП.
«Насіння від МХП-Урожайна країна - це те, що зараз потрібно, хто має землю. Сьогодні несподівано насіння і до нас дійшло. Україна завжди була аграрною країною. Бажаю підприємству і далі працювати в нашому регіоні. Життя продовжується! Ми з України!», - пишуть люди у соцмережах.
«Коли Фонд "МХП-Громаді" працював у мирний час, моя мрія звучала так: щоб люди стали згуртованими, проактивними, навчилися брати на себе відповідальність і перейшли до активних дій. І що я бачу зараз? Mission complete))) (Місія завершена): люди згуртовані, активні і дієві як ніколи! Проекти, які я любила в мирний час, були освітніми, просвітними, навчали громади згуртуватися і реалізовувати соціальні ініціативи.
А от, благодійні акції для селян “Посій насіння з МХП”, де ми дарували селянам насіння для городини та кришки для закруток, знаходилися внизу мого особистого рейтингу любові проектів фонду.
І що я бачу зараз?
Завдяки нашим брендованим кришкам (які ми познаходили по “сусєкам”), Нашій Рябі від МХП та згуртованості людей, ми накатали вже більш як 100 000 банок тушонок для ЗСУ, тероборони та біженців. І цей процес продовжується», - зазначила директор Фонду Тетяна Волочай у Facebook.
За оцінкою міністерства аграрної політики, через війну посівна площа в Україні вже зменшилася на 3,5 млн гектарів.