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Усиление карантина: во Львове с 14 октября остановят все массовые развлекательные мероприятия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Власти Львова планируют с 14 октября остановить все массовые развлекательные мероприятия. Об этом во время брифинга заявил мэр города Андрей Садовый, передает УНН.

Цитата

"Мы хотим с 14 числа (октября - ред.) остановить все массовые развлекательные мероприятия во Львове. Они будут запрещены за исключением, если говорить о небольших, которые уже анонсированы, но участие в них могут принимать лица, 100% вакцинированы, или у которых есть негативный ПЦР-тест ", - заявил Садовый.

Детали

О работе бизнеса, Садовый заявил, что для посещения торговых комплексов будут оставаться обязательными такие меры безопасности как маски и измерение температуры.

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"Если говорить о заведениях общественного питания то мы приходим к той позиции, когда все работники должны быть 100% вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест", - отметил Садовый.

К тому же, мэр города предупредил львовян о том, что вскоре в кафе, рестораны, торговые центры города будут пускать только вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 октября, - более 16,3 тысячи, новый антирекорд этой осенью, такой цифры не было с апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.

Во Львовской области за последние сутки зафиксировали 1237 случаев в сутки.

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