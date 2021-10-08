На футбольний матч збірної України у Львові пускатимуть тільки вакцинованих або з негативним ПЛР-тестом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На відбірковий матч ЧС-2022 між збірними України та Боснії і Герцеговини, який відбудеться 12 жовтня у Львові, пускатимуть глядачів, які вакциновані або тих хто матиме негативний ПЛР-тест. Про це під час брифінгу заявив мер міста Андрій Садовий, передає УНН.
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“Ми поставили досить жорстку вимогу для федерації футболу і вони з нею погодилися. На стадіон мають право увійти тільки ті особи, які вакциновані або будуть мати негативний ПЛР-тест. Я розумію, що багато людей, які купили квитки, не зможуть потрапити на стадіон, але альтернативи іншої немає. Велике прохання не ображатися, трансляція буде по телебаченню”, — заявив Садовий.
Деталі
Зокрема, мер міста додав, що до перевірки цих документів при вході на стадіон будуть залучені поліцейські.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 жовтня, — понад 16,3 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.
У Львівській області за останню добу зафіксували 1237 випадків за добу.