На футбольний матч збірної України у Львові пускатимуть тільки вакцинованих або з негативним ПЛР-тестом

Цитата

“Ми поставили досить жорстку вимогу для федерації футболу і вони з нею погодилися. На стадіон мають право увійти тільки ті особи, які вакциновані або будуть мати негативний ПЛР-тест. Я розумію, що багато людей, які купили квитки, не зможуть потрапити на стадіон, але альтернативи іншої немає. Велике прохання не ображатися, трансляція буде по телебаченню”, — заявив Садовий.

Деталі

Зокрема, мер міста додав, що до перевірки цих документів при вході на стадіон будуть залучені поліцейські.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 жовтня, — понад 16,3 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.

У Львівській області за останню добу зафіксували 1237 випадків за добу.