На футбольный матч сборной Украины во Львове будут пускать только вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины, который состоится 12 октября во Львове, будут пускать зрителей, вакцинированы или тех кто будет иметь негативный ПЦР-тест. Об этом во время брифинга заявил мэр города Андрей Садовый, передает УНН.
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“Мы поставили достаточно жесткое требование для федерации футбола и они с ним согласились. На стадион вправе войти только те лица, которые вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест. Я понимаю, что многие люди, которые купили билеты, не смогут попасть на стадион, но альтернативы другой нету. Убедительная просьба не обижаться, трансляция будет по телевидению”, — заявил Садовый.
Детали
В частности, мэр города добавил, что к проверке этих документов при входе на стадион будут привлечены полицейские.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 октября, — более 16,3 тысячи, новый антирекорд этой осенью, такой цифры не было с апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.
Во Львовской области за последние сутки зафиксировали 1237 случаев в сутки.