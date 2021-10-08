Посилення карантину: у Львові з 14 жовтня зупинять усі масові розважальні заходи

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“Ми хочемо з 14 числа (жовтня - ред.) зупинити всі масові розважальні заходи у місті Львові. Вони будуть заборонені за винятком, якщо говорити про невеликі, які вже анонсовані, але участь у них можуть брати особи, які 100% вакциновані, або у яких є негативний ПЛР-тест”, — заявив Садовий.

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Щодо роботи бізнесу, Садовий заявив, що для відвідування торгівельних комплексів будуть залишатися обов’язковими такі заходи безпеки як маски та вимірювання температури.

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“Якщо говорити про заклади громадського харчування то ми доходимо до тієї позиції коли всі працівники мають бути 100% вакциновані або мати негативний ПЛР-тест”, — відзначив Садовий.

До того ж, мер міста попередив львів’ян про те, що незабаром у кафе, ресторани, торгові центри міста пускатимуть тільки вакцинованих або з негативним ПЛР-тестом.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 жовтня, — понад 16,3 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.

У Львівській області за останню добу зафіксували 1237 випадків за добу.