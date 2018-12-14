Поисковик оккупантов "похоронил" Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российская поисковая система "Яндекс" указала в биографии действующего Президента Украины Петра Порошенко дату смерти, передает корреспондент УНН.
Так, в предложенной "Яндексом" информации под графой "Родился" находится графа "Умер", в которой значится дата 11 декабря 2018. Поисковик указывает источником интернет-энциклопедию "Википедия", в которой одновременно даты смерти украинского Президента не указана.
Как сообщал УНН, ранее СМИ похоронили президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
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