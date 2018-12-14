Пошуковик окупантів "поховав" Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська пошукова система "Яндекс" вказала у біографії чинного Президента України Петра Порошенка дату смерті, передає кореспондент УНН.
Так, у запропонованій "Яндексом" інформації під графою "Народився" знаходиться графа "Помер", в якій значиться дата 11 грудня 2018 року. Пошуковик вказує джерелом інтернет-енциклопедію "Вікіпедія", у якій, водночас, дати смерті українського Президента не вказана.
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ поховали президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.
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