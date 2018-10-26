Порошенко зустрівся із Лукашенком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Відбулася зустріч Президентів України та Білорусі у Гомелі. Про це повідомила прес-служба Президента, передає УНН.
“У Гомелі відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Білорусі Олександра Лукашенка у форматі „віч-на-віч“”, — йдеться у повідомленні.
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На початку переговорів Глава Української держави подякував за ініціативу проведення Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь та відзначив його результативність. Зокрема, за словами Президента, вже було підписано низку угод між областями і планується ухвалення ще декількох документів.
Петро Порошенко також зазначив, що співробітництво між Україною та Білоруссю базується на дружбі.
“Ми абсолютно впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн демонструє, що приріст складає більше 23%. Для нас дуже важливо зберегти ці тенденції”, — додав Петро Порошенко.
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Глави обох держав візьмуть участь у роботі Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь.
Нагадаємо, у п’ятницю, 26 жовтня, Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Республіці Білорусь.