Україна не допустить ворожих маневрів РФ із кордоном Білорусі - Порошенко

“Це є кордон дружби, і ні в якому разі не маємо допустити, щоб для України з території Білорусі була будь-яка загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг”, — сказав Глава держави, додавши, що “кордон є для нас дуже важливим”.

Петро Порошенко зазначив, що радий зустрічі з українцями Білорусі та подякував їм “за ту роботу, яку вони роблять для консолідації”.

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“Спасибі перш за все за те, що ви підтримуєте Україну. Нам зараз конче потрібна ця підтримка. Спасибі, що вашими молитвами і вашими зусиллями ми тримаємо добрі стосунки з Білоруссю. Для нас це також важливо”, — сказав Президент.

Глава держави зазначив, що свого часу він ухвалив рішення про проведення переговорів щодо миру в Україні у Мінську. “Щоб ті надії, які пов’язує Україна з миром, з припиненням агресії Росії проти незаконної анексії Криму, для того, щоб припинити вторгнення на сході нашої держави, ми прийняли свого часу рішення для того, щоб робити переговори саме у Мінську. І для того, щоб відчути ту підтримку, яку нам демонструє сьогодні світ, у Білорусі для того, щоб трохи відкрити ворота Європи по відношенню до Білорусі”, — сказав він.

“Ми з добрими намірами приїхали до Білорусі для того, щоб продемонструвати стратегічність і відповідальність”, — додав Петро Порошенко.

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“Ми спираємося на вас, ви — точно розраховуєте на нас. Бо на сьогоднішній день Україна розвивається такими темпами, економіка зростає, армія побудована, церкву свою будемо мати. З Божим благословенням, бо церква незалежної держави — це один з атрибутів незалежності”, — також підкреслив Глава держави.

На початку зустрічі з громадою Петро Порошенко вшанував пам’ять видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Глава держави встановив квіткову композицію до пам’ятника великому Кобзареві.

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Присутні біля пам’ятника Кобзарю разом з Президентом виконали Гімн України.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 26 жовтня, відвідає з робочим візитом Республіку Білорусь, де проведе зустріч зі своїм колегою Олександром Лукашенком.