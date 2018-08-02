Білорусь пообіцяла вирішити долю військових об'єктів РФ до червня 2020 року

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мінськ і Москва повинні до червня 2020 року вирішити питання про подальшу долю двох російських військових об’єктів на території республіки. Це випливає з відповіді міністра оборони Білорусі генерал-лейтенанта Андрія Равкова на запит опозиційної партії Білоруський народний фронт (БНФ), витяги з якого наводяться на її сайті, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

Раніше керівництво партії звернулося із запитом до міноборони з приводу долі двох російських об’єктів, так як БНФ вважає, що необхідно відмовити Росії у продовженні їх оренди.

Йдеться про 474-й окремий радіотехнічний вузол “Барановичі” (Ганцевічі, Брестська область) і 43-й вузол зв’язку ВМФ РФ (Вілєйка, Мінська область). Відповідно до міжурядової угоди, підписаної в Мінську 6 січня 1995 року, Росії терміном на 25 років передано в оренду всі нерухоме майно та земельні ділянки, на яких розташовуються ці об’єкти.

“У своїй відповіді міністр оборони повідомляє, що угода про розміщення даних військових об’єктів вступила в силу для Республіки Білорусь 7 червня 1996 року, і, відповідно, діє до 7 червня 2021 року. А про намір відмовитися від подальшого продовження цієї угоди республіка може повідомити російську стороні в термін до 6 червня 2020 року ”, - повідомили в БНФ, посилаючись на лист глави міноборони.

Як стверджують в партії, відомство відзначило, що “оцінка доцільності продовження або припинення дії цього договору буде здійснюватися міністерством оборони з урахуванням національних інтересів Білорусі”.

Як повідомляв УНН, у Білорусі спецслужби зацікавились мусульманами, які мають родичів в Україні.

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