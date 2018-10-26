Украина не допустит враждебных маневров РФ с границей Белоруссии - Порошенко

“Это граница дружбы, и ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была любая угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам в фланг”, - сказал Глава государства, добавив, что "граница является для нас очень важной“.

Петр Порошенко отметил, что рад встрече с украинцами Беларуси и поблагодарил их “за ту работу, которую они делают для консолидации”.

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“Спасибо прежде всего за то, что вы поддерживаете Украину. Нам сейчас очень нужна эта поддержка. Спасибо, что вашими молитвами и вашими усилиями мы держим хорошие отношения с Беларусью. Для нас это также важно”, - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в свое время он принял решение о проведении переговоров о мире в Украине в Минске. “Чтобы те надежды, которые связывает Украину с миром, с прекращением агрессии России против незаконной аннексии Крыма, для того, чтобы прекратить вторжение на востоке нашей страны, мы приняли в свое время решение для того, чтобы делать переговоры именно в Минске. И для того, чтобы почувствовать ту поддержку, которую нам демонстрирует сегодня мир, в Беларуси для того, чтобы приоткрыть врата Европы по отношению к Беларуси”, - сказал он.

“Мы с добрыми намерениями приехали в Беларусь для того, чтобы продемонстрировать стратегичность и ответственность”, — добавил Петр Порошенко.

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“Мы опираемся на вас, вы — точно рассчитываете на нас. Потому на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, церковь свою будем иметь. С Божьим благословением, потому что церковь независимого государства — это один из атрибутов независимости”, - также подчеркнул Глава государства.

В начале встречи с общественностью Петр Порошенко почтил память выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Глава государства установил цветочную композицию к памятнику Кобзарю.

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Собравшиеся у памятника Кобзарю вместе с Президентом исполнили Гимн Украины.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 26 октября, посетит с рабочим визитом Республику Беларусь, где проведет встречу со своим коллегой Александром Лукашенко.