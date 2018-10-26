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Порошенко їде до Білорусі на зустріч з Лукашенком

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 26 жовтня, відвідає з робочим візитом Білорусь, де проведе зустріч з білоруським колегою Олександром Лукашенком. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

"26 жовтня 2018 року відбудеться робочий візит Президента України Петра Порошенка до Республіки Білорусь з метою участі у першому форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі. Глава держави проведе переговори з президентом Республіки Білорусь з метою обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва", - повідомили в АП.

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У рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

Додамо, у прес-службі президента Білорусі підкреслили, що головний акцент під час переговорів буде зроблено на питаннях розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн через призму потенціалу прямих контактів на рівні регіонів.

Проведення форуму регіонів президенти двох країн обговорили по телефону ще у лютому.

Попередня зустріч Порошенка і Лукашенка відбулася в ОАЕ у листопаді минулого року. Відтоді два президенти провели ще дві телефонні розмови - у лютому та у березні.

Українські Національні Новини

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