Порошенко їде до Білорусі на зустріч з Лукашенком

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 26 жовтня, відвідає з робочим візитом Білорусь, де проведе зустріч з білоруським колегою Олександром Лукашенком. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.