Порошенко едет в Беларусь на встречу с Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 26 октября, посетит с рабочим визитом Беларусь, где проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"26 октября 2018 года состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Республику Беларусь для участия в первом форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Глава государства проведет переговоры с президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - сообщили в АП.
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В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
Добавим, в пресс-службе президента Беларуси подчеркнули, что главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.
Проведение форума регионов президенты двух стран обсудили по телефону еще в феврале.
Предыдущая встреча Порошенко и Лукашенко состоялась в ОАЭ в ноябре прошлого года. С тех пор два президента провели еще два телефонных разговора - в феврале и в марте.