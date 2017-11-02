Порошенко і Лукашенко обговорили співпрацю під час зустрічі в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Об'єднаних Арабських Еміратах, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
Як зазначається, під час зустрічі український і білоруський президенти обговорили товарообіг між країнами, а також політичну взаємодію.
"У торгово-економічних відносинах ми дуже активно співпрацюємо. Наш товарообіг вже, незважаючи на різного роду проблеми і перешкоди, сягнув більше 3 млрд доларів, напевно, десь 3,5 млрд доларів буде на сьогоднішній день. Але у нас є дуже хороша можливість розширити співпрацю за рахунок взаємодії регіонів", - сказав О.Лукашенко.
Він також зазначив, що в політичному взаємодії "взагалі проблем немає".
"Ми абсолютно слідуємо за тим курсом, за яким домовилися йти", - підкреслив О.Лукашенко.
П.Порошенко відзначив активну роботу над реалізацією раніше досягнутих домовленостей, починаючи від питань демаркації і закінчуючи торгово-економічним співробітництвом.
"Я це питання тримаю на контролі", - підкреслив Президент.
Він висловив задоволення у зв'язку з тим, що сторони розширюють взаємодію з різних напрямків, включаючи економіку і соціальну сферу.
Відзначимо, президент Білорусі приїхав в ОАЕ з робочим візитом. Також в Еміратах 1-2 листопада перебуває і Петро Порошенко.
Як повідомляв УНН, Порошенко прибув з дводенним візитом до Саудівської Аравії.