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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52741 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120485 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104463 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107177 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105988 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102323 просмотра

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Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество во время встречи в ОАЭ

Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество во время встречи в ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 16826 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Как отмечается, во время встречи украинский и белорусский президенты обсудили товарооборот между странами, а также политическое взаимодействие.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 млрд долларов, наверное, где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал А.Лукашенко.

Он также отметил, что в политическом взаимодействии "вообще проблем нет".

"Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул А.Лукашенко.

П.Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.

"Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул Президент.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Отметим, президент Беларуси приехал в ОАЭ с рабочим визитом. Также в Эмиратах 1-2 ноября находится и Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, Порошенко прибыл с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию.

Украинские Национальные Новости

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