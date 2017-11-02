Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество во время встречи в ОАЭ

Как отмечается, во время встречи украинский и белорусский президенты обсудили товарооборот между странами, а также политическое взаимодействие.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 млрд долларов, наверное, где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал А.Лукашенко.

Он также отметил, что в политическом взаимодействии "вообще проблем нет".

"Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул А.Лукашенко.

П.Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.

"Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул Президент.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Отметим, президент Беларуси приехал в ОАЭ с рабочим визитом. Также в Эмиратах 1-2 ноября находится и Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, Порошенко прибыл с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию.