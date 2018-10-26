Порошенко встретился с Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Состоялась встреча Президентов Украины и Беларуси в Гомеле. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает УНН.
“В Гомеле состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Беларуси Александра Лукашенко в формате ”с глазу на глаз“", - говорится в сообщении.
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В начале переговоров Глава Украинского государства поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по словам Президента, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.
Петр Порошенко также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе.
“Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%”. Для нас очень важно сохранить эти тенденции”, — добавил Петр Порошенко.
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Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.
Напомним, в пятницу, 26 октября, Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.