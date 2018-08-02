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Лукашенко пожартував, що його "поховали"

Лукашенко пожартував, що його "поховали"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився на публіці і заявив, що ЗМІ його "поховали". Про це йдеться у сюжеті телеканалу ОНТ про робочу поїздку Лукашенка, передає УНН.

Зокрема, під час інспекції збирання врожаю він звернувся до чиновника, щоб той "доповів в майбутньому році".

"Ти ж доживеш до наступного року? Але ти особливо не зарікайся, а то мене "поховали" добу назад, то і тебе можуть "поховати", - пожартував Лукашенко.

На коментар журналіста, що чутки виявилися сильно перебільшені, Лукашенко, сміючись, сказав, "почекай, ще кажуть, що двійник працює, ти іноді мене мацай".

Раніше прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт спростувала повідомлення у ЗМІ про те, що Олександр Лукашенко госпіталізований з інсультом.

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