Лукашенко пожартував, що його "поховали"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився на публіці і заявив, що ЗМІ його "поховали". Про це йдеться у сюжеті телеканалу ОНТ про робочу поїздку Лукашенка, передає УНН.
Зокрема, під час інспекції збирання врожаю він звернувся до чиновника, щоб той "доповів в майбутньому році".
"Ти ж доживеш до наступного року? Але ти особливо не зарікайся, а то мене "поховали" добу назад, то і тебе можуть "поховати", - пожартував Лукашенко.
На коментар журналіста, що чутки виявилися сильно перебільшені, Лукашенко, сміючись, сказав, "почекай, ще кажуть, що двійник працює, ти іноді мене мацай".
Раніше прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт спростувала повідомлення у ЗМІ про те, що Олександр Лукашенко госпіталізований з інсультом.