Лукашенко пошутил, что его "похоронили"

В частности, во время инспекции уборки урожая он обратился к чиновнику, чтобы тот "доложил в будущем году".

"Ты же доживешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад, то и тебя могут "похоронить", - пошутил Лукашенко.

На комментарий журналиста, что слухи оказались сильно преувеличены, Лукашенко, смеясь, сказал, "подожди, еще говорят, что двойник работает, ты иногда меня щупай".

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла сообщения в СМИ о том, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом.