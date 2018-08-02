Лукашенко пошутил, что его "похоронили"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике и заявил, что СМИ его "похоронили". Об этом говорится в сюжете телеканала ОНТ о рабочей поездке Лукашенко, передает УНН.
В частности, во время инспекции уборки урожая он обратился к чиновнику, чтобы тот "доложил в будущем году".
"Ты же доживешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад, то и тебя могут "похоронить", - пошутил Лукашенко.
На комментарий журналиста, что слухи оказались сильно преувеличены, Лукашенко, смеясь, сказал, "подожди, еще говорят, что двойник работает, ты иногда меня щупай".
Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла сообщения в СМИ о том, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом.