Поиски 11-летней девочки в Одесской области все еще продолжаются

"Поиски все еще продолжаются", - отметила Гордиевская, уточнив, что новых данных о возможном местонахождении девочки пока у правоохранителей нет.



Напомним, вчера УНН сообщал, что в Одесской области пропавшую 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко ищут с привлечением авиации.



Сообщение об исчезновении ребенка поступило 13 июня, когда она в 14:00 ушла в танцевальный кружок и до сих пор ее местонахождение неизвестно.