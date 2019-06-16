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Поиски 11-летней девочки в Одесской области все еще продолжаются

Киев • УНН

 • 17457 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Поиски пропавшей накануне 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области все еще продолжаются. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Поиски 11-летней девочки в Одесской области все еще продолжаются

"Поиски все еще продолжаются", - отметила Гордиевская, уточнив, что новых данных о возможном местонахождении девочки пока у правоохранителей нет.

Напомним, вчера УНН сообщал, что в Одесской области пропавшую 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко ищут с привлечением авиации.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило 13 июня, когда она в 14:00 ушла в танцевальный кружок и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

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