Поиски 11-летней девочки в Одесской области все еще продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Поиски пропавшей накануне 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области все еще продолжаются. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская.
"Поиски все еще продолжаются", - отметила Гордиевская, уточнив, что новых данных о возможном местонахождении девочки пока у правоохранителей нет.
Напомним, вчера УНН сообщал, что в Одесской области пропавшую 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко ищут с привлечением авиации.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило 13 июня, когда она в 14:00 ушла в танцевальный кружок и до сих пор ее местонахождение неизвестно.