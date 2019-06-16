Пошуки 11-річної дівчинки на Одещині все ще тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Пошуки зниклої напередодні 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області все ще тривають. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції Одеської області Любов Гордієвська.
"Пошуки все ще тривають", - зазначила Гордієвська, уточнивши, що нових даних про можливе місцезнаходження дівчинки наразі в правоохоронців немає.
Нагадаємо, вчора УНН повідомляв, що на Одещині зниклу 11-річну дівчинку Дарину Лук’яненко шукають із залученням авіації.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло 13 червня, коли вона о 14:00 пішла до танцювального гуртка і дотепер її місцезнаходження невідоме.