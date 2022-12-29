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14:16 • 25021 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 50708 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Повреждены газопровод и линия электроснабжения: детали ночного обстрела Запорожья

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в ночь на 29 декабря обстреляла два села в пригороде Запорожья. В результате обстрела разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает УНН.

Цитата

“Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения. На счастье обошлось без жертв”, — говорится в сообщении.

Добавим

Вечером в небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Русская армия вечером атаковала Харьков. Это уже вторая атака Харькова за 28 декабря. Первая атака была утром. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В небе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников иранского производства “Shahed-136”.

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