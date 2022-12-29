Пошкоджені газогін та лінія електропостачання: деталі нічного обстрілу Запоріжжя

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“Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. На щастя обійшлося без жертв”, — йдеться у повідомленні.

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Ввечері у небі Миколаївщини помітили безпілотники іранського виробництва “Shahed-136”. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Російська армія ввечері атакувала Харків. Це вже друга атака Харкова за 28 грудня. Перша атака була вранці. Внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У небі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони знищили 5 безпілотників іранського виробництва “Shahed-136”.