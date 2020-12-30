Посреди Кропивницкого горела многоэтажка, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В жилом многоэтажном доме Кропивницкого под вечер вторника произошел пожар. Людей успели эвакуировать, однако есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает УНН.
“29 декабря в 20 час. 08 мин. в г. Кропивницкий по проспекту Университетский, 21 на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар двух квартир малосемейного типа”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 21 час. 32 мин. пожар был ликвидирован.
Добавляется, что спасено 10 человек (из них 1 ребенок) и эвакуированы 18 человек (из них 6 детей).
“За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, обратилось 3 человека (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в медицинские учреждения”, — сообщили чрезвычайники и добавили, что огнем повреждены мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 27 кв. м.
Напомним, из-за пожара в Днепропетровской погибло двое маленьких детей.