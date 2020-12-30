Посеред Кропивницького горіла багатоповерхівка, людей евакуювали

“29 грудня о 20 год. 08 хв. у м. Кропивницький по пр-ту Університетський, 21 на 8 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа двох квартир малосімейного типу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 21 год. 32 хв. пожежу ліквідовано.

Додається, що врятовано 10 осіб (з них 1 дитина) та евакуйовано 18 осіб (з них 6 дітей).

“За медичною допомогою, з ознаками отруєння продуктами горіння, звернулося 3 особи (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до медичних закладів”, — повідомили надзвичайники і додали, що вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 27 кв. м.

Нагадаємо, через пожежу на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей.