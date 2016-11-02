Служащего Пенитенциарной службы на Прикарпатье будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Прикарпатье чиновника Государственной пенитенциарной службы будут судить за получение неправомерной выгоды в сумме 500 долларов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Прокуратура Ивано-Франковской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт по ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины в отношении одного из заместителей начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в области.
Напомним, на Прикарпатье после получения неправомерной выгоды в сумме 500 долларов задержали заместителя руководителя Пенитенциарной службы.