Служащего Пенитенциарной службы на Прикарпатье будут судить за взяточничество

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Прикарпатье чиновника Государственной пенитенциарной службы будут судить за получение неправомерной выгоды в сумме 500 долларов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.