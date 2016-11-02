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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26624 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55813 перегляди

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Посадовця Пенітенціарної службі на Прикарпатті судитимуть за хабарництво

Посадовця Пенітенціарної службі на Прикарпатті судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

 • 6527 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Прикарпатті посадовця Державної пенітенціарної служби судитимуть за отримання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Прокуратура Івано-Франківської області завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України щодо одного із заступників начальника управління Державної пенітенціарної служби України в області.

Нагадаємо, на Прикарпатті після отримання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів затримали заступника керівника Пенітенціарної служби.

Українські Національні Новини

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