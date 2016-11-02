Посадовця Пенітенціарної службі на Прикарпатті судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Прикарпатті посадовця Державної пенітенціарної служби судитимуть за отримання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Прокуратура Івано-Франківської області завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України щодо одного із заступників начальника управління Державної пенітенціарної служби України в області.
Нагадаємо, на Прикарпатті після отримання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів затримали заступника керівника Пенітенціарної служби.