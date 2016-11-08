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15 марта, 19:03 • 112946 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160082 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134008 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126784 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110678 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104411 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100736 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Чиновника Херсонской налоговой инспекции поймали на взятке в 40 тыс. грн

Чиновника Херсонской налоговой инспекции поймали на взятке в 40 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8392 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Руководителя одного из управлений Херсонской объединенной государственной налоговой инспекции задержали во время получения 40 000 гривен взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Чиновник требовал взятку у предпринимателя за содействие в принятии налоговой отчетности и переноса сроков назначения документальной проверки его хозяйственной деятельности.

По данному факту начато уголовное производство по квалификации "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные действия, изъятие вещественных доказательств и допросы свидетелей.

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