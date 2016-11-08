Чиновника Херсонской налоговой инспекции поймали на взятке в 40 тыс. грн

Чиновник требовал взятку у предпринимателя за содействие в принятии налоговой отчетности и переноса сроков назначения документальной проверки его хозяйственной деятельности.

По данному факту начато уголовное производство по квалификации "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные действия, изъятие вещественных доказательств и допросы свидетелей.