Чиновника Херсонской налоговой инспекции поймали на взятке в 40 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Руководителя одного из управлений Херсонской объединенной государственной налоговой инспекции задержали во время получения 40 000 гривен взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Чиновник требовал взятку у предпринимателя за содействие в принятии налоговой отчетности и переноса сроков назначения документальной проверки его хозяйственной деятельности.
По данному факту начато уголовное производство по квалификации "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Проводятся первоочередные следственные действия, изъятие вещественных доказательств и допросы свидетелей.