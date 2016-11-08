Посадовця Херсонської податкової інспекції спіймали на хабарі у 40 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Керівника одного з управлінь Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції затримали під час одержання 40 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Посадовець вимагав хабара у підприємця за сприяння у прийнятті податкової звітності та перенесення строків призначення документальної перевірки його господарської діяльності.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією “прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою” (ч. 3 ст. 368 КК України).
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вилучення речових доказів та допити свідків.