Чиновника Государственной исполнительной службы задержали на взятке в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Одного из руководителей Чертковского районного отдела государственной исполнительной службы Тернопольской области разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Вымогатель требовал у местного жителя 30 000 гривен за закрытие исполнительного производства по принудительному взысканию с него долга в размере около 60 000 гривен.
Правоохранители задержали взяточника в рабочем кабинете при передаче неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производстве по ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов получения взяток злоумышленником.