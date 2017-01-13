Посадовця Держвиконслужби затримали на хабарі на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Одного з керівників Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Тернопільщини викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Здирник вимагав у місцевого мешканця 30 тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо примусового стягнення з нього боргу у розмірі близько 60 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час передачі неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадженні за ч.3 ст.368 КК України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів зловмисником.