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Посадовця Держвиконслужби затримали на хабарі на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Одного з керівників Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Тернопільщини викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Здирник вимагав у місцевого мешканця 30 тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо примусового стягнення з нього боргу у розмірі близько 60 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час передачі неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадженні за ч.3 ст.368 КК України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів зловмисником.

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