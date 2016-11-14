Чиновника Госгеокадастра арестовали за 2 тыс. долл взятки в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Винницкого чиновника, который получил 2 тыс долларов США неправомерной выгоды, взяли под стражу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что государственный служащий получил от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов США за выдачу документов по нормативно-денежной оценке водного объекта.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.
Винницким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением альтернативного размера залога в сумме 116 тыс гривен.
Сейчас досудебное расследование по данному факту продолжается.