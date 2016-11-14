Посадовця Держгеокадастру арештували за 2 тис. дол хабара на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вінницького чиновника, який отримав 2 тис доларів США неправомірної вигоди, взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що державний службовець отримав від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 2 тисяч доларів США за видачу документів щодо нормативно-грошової оцінки водного об’єкту.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (отримання хабара) КК України.
Вінницьким міським судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб із визначенням альтернативного розміру застави у сумі 116 тис гривень.
Наразі досудове розслідування за вказаним фактом триває.