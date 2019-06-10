Должностных лиц Раховского РГА поймали на взятке

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КИЕВ. 10 июня. УНН. В понедельник сотрудники Нацполиции и прокуратуры Закарпатской области разоблачили заведующего одного из секторов райгосадминистрации и руководителя коммунального предприятия Раховского районного совета на взятке. Об этом говорится в сообщении департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, правоохранители установили, что указанные лица организовали коррупционную схему оформления и выдачи разрешительных документов: за изготовление проектов временных сооружений, согласование схем на их размещение, а также изготовление и согласование паспортов привязки указанных сооружений фигуранты требовали от предпринимателя 1500 долларов США неправомерной выгоды.

В понедельник, 10 июня, было задержано обоих фигурантов уголовного производства. Заведующий одного из секторов получил 900 долларов США.

Кроме того, ранее было задокументировано получение им еще 200 долларов США.

А директора коммунального предприятия правоохранители задержали во время получения им 400 долларов США взятки.
Сейчас заведующего одного из секторов райгосадминистрации и директора коммунального предприятия Раховского районного совета задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, таможенники и пограничники на Буковине требовали взятки за ввоз "евроблях".

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