Должностных лиц Раховского РГА поймали на взятке

Так, правоохранители установили, что указанные лица организовали коррупционную схему оформления и выдачи разрешительных документов: за изготовление проектов временных сооружений, согласование схем на их размещение, а также изготовление и согласование паспортов привязки указанных сооружений фигуранты требовали от предпринимателя 1500 долларов США неправомерной выгоды.



В понедельник, 10 июня, было задержано обоих фигурантов уголовного производства. Заведующий одного из секторов получил 900 долларов США.



Кроме того, ранее было задокументировано получение им еще 200 долларов США.



А директора коммунального предприятия правоохранители задержали во время получения им 400 долларов США взятки.

Сейчас заведующего одного из секторов райгосадминистрации и директора коммунального предприятия Раховского районного совета задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, таможенники и пограничники на Буковине требовали взятки за ввоз "евроблях".