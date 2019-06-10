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Посадовців Рахівської РДА спіймали на хабарі

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У понеділок співробітники Нацполіції та прокуратури Закарпатської області викрили завідувача одного з секторів райдержадміністрації та керівника комунального підприємства Рахівської районної ради на хабарі. Про це йдеться в повідомленні департаменту захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

Так, правоохоронці встановили, що вказані особи організували корупційну схему оформлення та видачі дозвільних документів: за виготовлення проектів тимчасових споруд, погодження схем на їх розміщення, а також виготовлення і погодження паспортів прив’язки вказаних споруд фігуранти вимагали від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди.

У понеділок, 10 червня, було затримано обох фігурантів кримінального провадження. Завідувач одного з секторів отримав 900 доларів США.

Крім того, раніше було задокументовано отримання ним ще 200 доларів США.

А директора комунального підприємства правоохоронці затримали під час одержання ним 400 доларів США хабара.
Наразі завідувача одного з секторів райдержадміністрації та директора комунального підприємства Рахівської районної ради затримано в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, митники та прикордонники на Буковині вимагали хабарі за ввезення "євроблях".

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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