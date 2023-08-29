Чиновник Минобразования ко Дню Независимости разместил скандальный пост - в МОН отреагировали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Государственный эксперт Министерства образования и науки Украины разместил скандальный пост на своей странице в Facebook, в котором искажает украинский язык и с сомнением относится к идее независимости Украины. В ведомстве возбудили дисциплинарное производство, передает УНН.
Детали
Государственный эксперт в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки МОН Украины Андрей Василенко на своей странице в фейсбук 24 августа распространил сообщение, в котором ставит под сомнение правомерность независимости Украины.
"…а начиналось все немного не так, как потом развивалось. И уж точно не так, как привыкли сейчас изображать СМИ с «споконвичным стремлением нэзалэжности»", - начал он свой лонгрид.
Публикация написана на русском языке, а цитаты на украинском взяты в кавычки и искажены. Досталось от эксперта и странам Балтии. Литве, Латвии и Эстонии.
"Но не только украинцы показали свою «мудрость» в 1991 году. Еще одним показательным примером того, что в то время народы «не ведали, что творили» Исходя из внешнего вида Вильнюса, я сделал довольно простые выводы: советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой. Хоть готовить нормально литовцев научили, а то зеппелины можно есть только три дня поголодав", - написал он.
Чиновник заметил, что написал этот пост не с целью восстановить Советский союз и завершил его цитатой:
«Недаром вы зоветесь Свободным Народом. Вы дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте ее, о волки!» (с) Редьярд Киплинг, «Книга Джунглей»
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что возбудили дисциплинарное производство.
"Издан приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении государственного служащего Андрея Василенко, государственного эксперта в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. Начато дисциплинарное производство, по результатам которого Министерством образования и науки Украины будут приняты соответствующие решения",- сообщается на сайте ведомства.
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