Чиновник Минобразования ко Дню Независимости разместил скандальный пост - в МОН отреагировали

Детали

Государственный эксперт в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки МОН Украины Андрей Василенко на своей странице в фейсбук 24 августа распространил сообщение, в котором ставит под сомнение правомерность независимости Украины.

"…а начиналось все немного не так, как потом развивалось. И уж точно не так, как привыкли сейчас изображать СМИ с «споконвичным стремлением нэзалэжности»", - начал он свой лонгрид.

Публикация написана на русском языке, а цитаты на украинском взяты в кавычки и искажены. Досталось от эксперта и странам Балтии. Литве, Латвии и Эстонии.

"Но не только украинцы показали свою «мудрость» в 1991 году. Еще одним показательным примером того, что в то время народы «не ведали, что творили» Исходя из внешнего вида Вильнюса, я сделал довольно простые выводы: советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой. Хоть готовить нормально литовцев научили, а то зеппелины можно есть только три дня поголодав", - написал он.

Чиновник заметил, что написал этот пост не с целью восстановить Советский союз и завершил его цитатой:

«Недаром вы зоветесь Свободным Народом. Вы дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте ее, о волки!» (с) Редьярд Киплинг, «Книга Джунглей»

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что возбудили дисциплинарное производство.

"Издан приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении государственного служащего Андрея Василенко, государственного эксперта в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. Начато дисциплинарное производство, по результатам которого Министерством образования и науки Украины будут приняты соответствующие решения",- сообщается на сайте ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине женщина получила подозрение за антиукраинские высказывания - прокуратура