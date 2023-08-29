Посадовець Міносвіти до Дня Незалежності зробив скандальний допис - в МОН відреаугвали

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Державний експерт Міністерства освіти і науки України зробив скандальний допис на своїй сторінці у Facebook, в якому спотворює українську мову і з сумнівом ставиться до ідеї незалежності України. У відомстві порушили дисциплінарне провадження, передає УНН.

Деталі

Державний експерт в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки МОН України Андрій Василенко на своїй сторінці в фейсбук 24 серпня поширив допис, в якому ставить під сумнів правомірність незалежності України.

"…а начиналось все немного не так, как потом развивалось. И уж точно не так, как привыкли сейчас изображать СМИ с «споконвичным прагненням нэзалэжности»", - почав він свій лонгрід.

Публікація написана російською мовою, а цитати українською взяті в лапки та спотворені. Дісталось від експерта і країнам Балтії. Литвії, Латві та Естонії. 

"Но не только украинцы показали свою «мудрость» в 1991 году. Еще одним показательным примером того, что в то время народы «не ведали, что творили» Исходя из внешнего вида Вильнюса, я сделал довольно простые выводы: советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой. Хоть готовить нормально литовцев научили, а то зеппелины можно есть только три дня поголодав", - написав він.

Чиновник зауважив, що написав цей пост не з метою відновити Радянський союз і завершив його цитатою:

«Недаром вы зоветесь Свободным Народом. Вы дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте её, о волки!» (с) Редъярд Киплинг, «Книга Джунглей»

В Міністерстві освіти і науки України повідомили, що порушили дисциплінарне провадження.

"Видано наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки. Розпочато дисциплінарне провадження, за результатами якого Міністерством освіти і науки України будуть прийняті відповідні рішення", - повідомляється на сайті відомства.

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